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Общество

Во Владивостоке в ДТП пострадали два человека

Сводка ГИБДД за минувшие выходные - 29, 30 июля
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

За минувшие выходные - 29 и 30 июля - во Владивостоке произошло 80 ДТП; в двух авариях пострадали два человека, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Зарегистрировано 51 ДТП с материальным ущербом. Участники 14 столкновений составили европротоколы.

Всего в приморской столице за уикенд было составлено 523 протокола о нарушениях ПДД, в том числе 114 - в отношении пешеходов, 10 - в отношении водителей автобусов и 24 - в отношении таксистов.

Составлен 51 протокол о не предоставлении преимущества пешеходам в отношении автолюбителей, 26 - о тонировке не по ГОСТу.

Задержано 29 пьяных водителей, 31 любитель быстрой езды. Четыре автомобилиста попались на выезде на полосу встречного движения. Детей не пристегнули 44 авто-родителей.

106 владивостокских автомобилистов нарушили правила парковки. На штраф-стоянку доставлено 117 ТС.

Сотрудники ДПС Владивостока задержали четырех злостных неплательщиков штрафов ГИБДД.

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