Одна автоледи отправила вторую на больничный во Владивостоке

Пострадавшая отказалась от предложенной медиками госпитализации

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Одна автоледи отправила другую на больничный во Владивостоке: столкновение микроавтобуса и субкомпактвэна произошло около дома №46 по улице Русской, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. По предварительным данным, 32-летняя женщина за рулем Mitsubishi Delica во время движения со стороны Магнитогорской в сторону Постышева не выдержала безопасную дистанцию с едущим впереди автомобилем Toyota Porte. Пострадала 53-летняя женщина, которая была за рулем Toyota: она получила сотрясение мозга, но от предложенной медиками госпитализации отказалась.

Детали ДТП выясняются.

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