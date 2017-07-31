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Одна автоледи отправила вторую на больничный во Владивостоке

Пострадавшая отказалась от предложенной медиками госпитализации
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Одна автоледи отправила другую на больничный во Владивостоке: столкновение микроавтобуса и субкомпактвэна произошло около дома №46 по улице Русской,  сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. По предварительным данным, 32-летняя женщина за рулем Mitsubishi Delica во время движения со стороны Магнитогорской в сторону Постышева не выдержала безопасную дистанцию с едущим впереди автомобилем Toyota Porte. Пострадала 53-летняя женщина, которая была за рулем Toyota: она получила сотрясение мозга, но от предложенной медиками госпитализации отказалась.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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