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Август в Приморье начнется с грозовых дождей

Во Владивостоке утром возможна морось
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Минувшие выходные выдались теплыми в Приморье, днем воздух прогревался до +24…+30 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке в субботу было солнечно, воздух прогрелся до +27 °C. В воскресенье преобладала облачная погода, но обошлось без осадков и тумана. Температура воздуха составила +22 °C. Ночные температуры были около +18 °C.

31 июля в крае переменная облачность, в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Температура воздуха +25…+32 °C, на побережье +20…+24 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +21…+24 °C.

1 августа с запада к Приморью подойдут фронтальные разделы и вызовут в отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Температурный фон ночью +13…+19 °C, в горных районах +5…+11 °C, днем от +20 °C до +30 °C.

Во Владивостоке облачно, утром возможен туман и морось. Температура воздуха ночью +17…+20 °C, днем +21…+24 °C.

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