Геннадий Лазарев: Залезать в городской бюджет Игорю Пушкарёву было ни к чему 16:53, 31 июля Геннадий Лазарев: Залезать в городской бюджет Игорю Пушкарёву было ни к чему (Эксклюзив)
В серьезном ДТП под Владивостоком погиб мотоциклист 16:19, 31 июля В серьезном ДТП под Владивостоком погиб мотоциклист
Подросток сбежал из дома в Забайкалье, чтобы посмотреть на море во Владивостоке 15:58, 31 июля Подросток сбежал из дома в Забайкалье, чтобы посмотреть на море во Владивостоке
Новостная лента
Июль, 31 понедельник
16:55
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
16:55
Работники владивостокского завода могут оказаться на улице Эксклюзив
16:55
Дневник холостяка: Неделя вторая Эксклюзив
16:53
Геннадий Лазарев: Залезать в городской бюджет Игорю Пушкарёву было ни к чему Эксклюзив
16:41
Механика теплохода поймали на воровстве во Владивостоке
16:30
Одна автоледи отправила вторую на больничный во Владивостоке Эксклюзив
16:19
В серьезном ДТП под Владивостоком погиб мотоциклист
16:07
Во Владивостоке в ДТП пострадали два человека Эксклюзив
15:58
Подросток сбежал из дома в Забайкалье, чтобы посмотреть на море во Владивостоке
15:47
Тигр напал на собаку в Приморье
15:25
На Шаморовской трассе водитель сбил пешехода и скрылся Эксклюзив
15:14
​Лоренц Настурика-Гершовичи: Я играл для Путина Эксклюзив
15:03
Труп выловили в бухте Золотой Рог во Владивостоке
14:57
Скандальная пара из Владивостока покинула телепроект Дом-2
14:46
19-летняя девушка попала под колеса внедорожника на острове Русском Эксклюзив
14:35
Почему «кошмарят» бизнес Дальнего Востока?
14:32
Лайнер «Ocean Dream» пришвартовался во Владивостоке Фото
14:20
Пожар в небольшом деревянном доме напугал владивостокцев
14:08
​​Вечный капитал Промсвязьбанка
13:59
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей в медицинском учреждении Владивостока
13:46
Более 300 зарядов фейерверка различного калибра озарили ночное небо Владивостока Фото
13:38
Тариф «Игровой» от «Ростелекома» выходит в море – на фрегате «Адмирал Макаров» от World of Warships
13:31
Маяк Скрыплева: закрытая территория Фото
13:19
ХК «Адмирал» одержал победу над сборной Кореи
13:07
Союз строителей СРО «Дальмонтажстрой» поздравляет с Днем строителя
12:50
СК: Задымление в медицинском учреждении ГУФСИН произошло в результате короткого замыкания
12:38
Более 20 тысяч нарушителей попались в камеры фото-видеофиксации в Приморье за минувшую неделю
12:26
В Приморье пропал ребенок
12:11
Фестиваль экстремальных видов спорта прошел в Приморье Фото
11:59
Отделение №4 МФЦ Владивостока будет закрыто два дня
11:48
В приморских школах ужесточаются меры безопасности
11:36
В Приморье пересчитали бизнесменов
11:23
Парашютист умер в Приморье в результате падения
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4172 (111) от 28 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Бисируем стоя
Прошлогодний «Лотос» дополнят «Сихотэ-Алинем»
Раздел резидентского имущества
Уважаемые военные моряки!
Уважаемые моряки и ветераны Тихоокеанского флота!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Тигр напал на собаку в Приморье

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

В Приморье ночью тигр напал на домашнюю собаку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Инцидент произошел в селе Светлогорье недалеко от горно-обогатительного комбината.

На записи с камер видеонаблюдения видно, что тигр сначала подкрадывается к своей жертве, после чего нападает на собаку. После того, как животное перестает подавать признаки жизни, хищник скрывается.

По словам сельчан, подобные инциденты происходят уже долгое время.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

comments powered by Disqus
Похожие новости
На Шаморовской трассе водитель сбил пешехода и скрылся
15:25, 31 июля 2017 На Шаморовской трассе водитель сбил пешехода и скрылся

Госавтоинспекцией ведутся оперативно-розыскные мероприятия

Труп выловили в бухте Золотой Рог во Владивостоке
15:03, 31 июля 2017 Труп выловили в бухте Золотой Рог во Владивостоке

В настоящее время все обстоятельства устанавливаются

19-летняя девушка попала под колеса внедорожника на острове Русском
14:46, 31 июля 2017 19-летняя девушка попала под колеса внедорожника на острове Русском

Потерпевшая отделалась ушибами головы и спины

Пожар в небольшом деревянном доме напугал владивостокцев
14:20, 31 июля 2017 Пожар в небольшом деревянном доме напугал владивостокцев

Люди решили, что снова горит "Примстройниипроект" на Гоголя

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей в медицинском учреждении Владивостока
13:59, 31 июля 2017 Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей в медицинском учреждении Владивостока

Расследование уголовного дела продолжается

СК: Задымление в медицинском учреждении ГУФСИН произошло в результате короткого замыкания
12:50, 31 июля 2017 СК: Задымление в медицинском учреждении ГУФСИН произошло в результате короткого замыкания

В настоящее время по данному факту проводится проверка

Более 20 тысяч нарушителей попались в камеры фото-видеофиксации в Приморье за минувшую неделю
12:38, 31 июля 2017 Более 20 тысяч нарушителей попались в камеры фото-видеофиксации в Приморье за минувшую неделю

Возбуждены административные дела