Тигр напал на собаку в Приморье

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

В Приморье ночью тигр напал на домашнюю собаку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Инцидент произошел в селе Светлогорье недалеко от горно-обогатительного комбината.

На записи с камер видеонаблюдения видно, что тигр сначала подкрадывается к своей жертве, после чего нападает на собаку. После того, как животное перестает подавать признаки жизни, хищник скрывается.

По словам сельчан, подобные инциденты происходят уже долгое время.

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