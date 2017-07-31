На Шаморовской трассе водитель сбил пешехода и скрылся

Госавтоинспекцией ведутся оперативно-розыскные мероприятия

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

На 7-м километре автодороги Владивосток-Артем (через бухту Лазурная) неизвестный водитель за рулем неустановленного автомобиля сбил пешехода - и скрылся с места ДТП, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Наезд произошел около 9 часов вечера.

29-летний мужчина был госпитализирован с травмой правой ноги.

Детали ДТП выясняются. Ведется поиск автомобилиста.

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