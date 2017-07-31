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Стала известна программа фестиваля V-Rox во Владивостоке

Вход на дневные концерты свободный
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Юбилейный пятый фестиваль V-Rox стартует во Владивостоке 4 августа, его главная сцена расположена на набережной Спортивной гавани. Стала известна подробная программа фестиваля. Вход на дневные концерты с 4 по 6 августа на главной сцене – свободный, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

На главный фестиваль свободного порта Владивосток приедут музыканты, диджеи, художники, продюсеры и общественные деятели из Китая, Индонезии, Тайваня, США, Сингапура, Индии, Японии, Израиля и других стран. За три фестивальных дня состоится несколько десятков выступлений на главной сцене и в ночных клубах, среди которых «Мумий Тролль Music Bar», бар «Дружба», Ozzy Bar, Street Bar, Black Rabbit, Cat&Clover, DAB, RA и «Cтереотипы».

Специальная фестивальная игра «Чёзамузыка» (командная игра для дружеских компаний меломанов, разнообразные задания, связанные с музыкой) состоится 4 августа в 16 часов в караоке-баре Salon, зарегистрироваться на нее можно на сайте V-Rox. В ресторане The Kitchen шеф-повара из Японии дадут мастер-классы. Кроме того, участники фестиваля и все желающие пробегут марафон. В этом году он носит название «Морская» и приурочен к 20-летию культового альбома группы Мумий Тролль. Маршрут забега пройдет по берегу моря 5 августа в 10 часов утра от мыса Бурный до набережной Спортивной гавани, протяженность маршрута – 2 км.

Лекционная программа фестиваля и кинопоказы пройдут в кинотеатре «Океан IMAX». О своем опыте продвижения артистов по всему миру расскажет Алекс Михельсон (США/Япония) и дальневосточные музыканты и продюсеры, а музыкант и шаман Сангпуй расскажет об искусстве и культуре аборигенов Тайваня.

В Год экологии на V-Rox своим видением экологических проблем поделятся музыканты из Индонезии, представители дальневосточного национального парка «Земля леопарда» и экологического проекта «Остров мечты». Охране природы будет посвящена и работа стрит-арт художника Sonny: на одном из зданий в городе он нарисует гигантского леопарда в рамках международного проекта «To The Bone», который реализуется при поддержке телеканала Discovery.

Более подробная программа прилагается.

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