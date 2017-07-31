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Общество

Скандальная пара из Владивостока покинула телепроект Дом-2

Дмитрий Дмитренко настоял на уходе после того, как сломал нос другому участнику
Фото: Инстаграм (olyarapunzel) Фото: Инстаграм (olyarapunzel)
Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Участники Дома-2 из Владивостока Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко покинули телепроект, сообщает РИА VladNews.

Об уходе самой скандальной пары телепроекта стало известно в субботу. Накануне своего ухода Дмитрий во время драки сломал нос другому участнику телепроекта Николаю Должанскому. Однако за свой поступок он отвечать не захотел и решил покинуть проект вместе со своей супругой Ольгой Рапунцель.

У Ольги не получилось уговорить своего супруга изменить решение, ведь ведущие сообщили Дмитрию и Ольги, что у них не будет шанса вернуться на проект.

В социальной сети Рапунцель поблагодарила телезрителей за поддержку и намекнула, что участие на Доме-2 – не конец их истории.

- Дорогой зритель и моя инста-семья, спасибо вам огромное за вашу любовь и веру в нас. Мы не прощаемся с вами и с проектом тоже, а говорим до свидания! Скоро все узнаете. Пусть каждому повезет, как мне повезло. Я от всей души желаю каждому встретить достойного мужчину и построить искренние отношения! Главное - оставаться честным и настоящим и не обманывать себя. Все тайное становится явным. Слушайте только своё сердце! Только мы с моим любимым мужем знаем правду! Люди, которые делали нам больно, пусть это останется на их совести, но если конечно она у них есть. И помните, счастье любит тишину! Так меня мой муж учит говорить. Я иду всегда за своим мужем, он для меня все, - написала Ольга Рапунцель в своем Инстаграм. 

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