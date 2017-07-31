19-летняя девушка попала под колеса внедорожника на острове Русском

Потерпевшая отделалась ушибами головы и спины

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Владивостокский водитель сбил молодую девушку на острове Русский, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Наезд произошел около 19:00 в воскресенье. По предварительным данным, водитель внедорожника не справился с управлением. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado под управлением 47-летнего мужчины двигался на пляж "Аякс Новый" со стороны Университетского проспекта. Девушка двигалась навстречу транспортному средству по противоположной стороне дороги. Потерпевшая 1998 года рождения получила ушибы мягких тканей головы и спины. Направлена на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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