Лайнер «Ocean Dream» пришвартовался во Владивостоке

Иностранцы в течение всего дня будут знакомиться с достопримечательностями города

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 31 июля, лайнер из Японии пришвартовался у Морского вокзала Владивостока, на берег сошли более тысячи японских и южнокорейских туристов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Круизный лайнер прибыл к берегам Приморья из порта Йосу, расположенного в Республике Корея. Следующим пунктом остановки судна станет японский город Хакодатэ.

Во Владивостоке туристов встречали праздничной программой, после чего путешественники отправились знакомиться с приморской столицей.

Иностранцы проведут во Владивостоке весь день. В программу их пребывания в городе включены прогулки по историческому центру и главным улицам Владивостока, а также посещение музеев и знакомство с основными достопримечательностями краевого центра.

Судно отшвартуется от причала Морского вокзала в 23:00 по местному времени.