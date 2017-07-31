Пожар в небольшом деревянном доме напугал владивостокцев

Люди решили, что снова горит "Примстройниипроект" на Гоголя

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Здание "Примстройниипроекта" на остановке "Гоголя" (в котором в январе 2006 года произошел пожар, унесший множество жизней) вновь напугало жителей Владивостока: на этот раз здесь тоже отмечалось задымление. Однако, как оказалось, горело соседнее здание - одноэтажный нежилой дом поблизости, сообщает РИА VladNews.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Приморского края, сигнал о возгорании поступил в субботу в 16:28. Бригада огнеборцев прибыла на место возгорания в 16:35. В 16:51 пожар был локализован, а в 18:52 - полностью потушен. Сгорел деревянный дом по адресу улица Гоголя,52 - площадью 60 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливают специалисты.

В ликвидации пожара участвовали 15 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.