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​​Вечный капитал Промсвязьбанка

За счет капитала ПСБ планирует наращивать клиентскую базу
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Промсвязьбанк (ПСБ) размещает бессрочные субординированные еврооблигации на $500 млн под 8,75%, спрос на бумаги превысил $1,1 млрд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Норматив достаточности основного капитала ПСБ увеличится до 9,4% после закрытия сделки по размещению вечных бондов на $500 млн, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к руководству банка. На 1 июля норматив равнялся 8,03%, следует из данных ЦБ. За счет капитала ПСБ планирует наращивать клиентскую базу, поясняет представитель банка. 

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