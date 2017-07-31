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Тариф «Игровой» от «Ростелекома» выходит в море – на фрегате «Адмирал Макаров» от World of Warships

Тариф дает возможность начинающим игрокам опробовать преимущества премиум-аккаунта и уникальные модели военной техники
Фото: vc.ru Фото: vc.ru
Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

«Ростелеком» и Wargaming расширяют сотрудничество в рамках тарифного плана «Игровой», разработанного специально для российских поклонников онлайн-игр. Пользователям тарифа теперь доступен эксклюзивный сторожевой корабль «Адмирал Макаров» в популярной военно-морской игре World of Warships, а также другие игровые преимущества, сообщает Ростелеком.

При подключении тарифного плана «Игровой» и активации опции «World of Tanks/World of Warships» каждый абонент «Ростелекома» в дополнение к существующим преимуществам в «Танках» получит премиум-корабль шестого уровня «Адмирал Макаров» под руководством командира с тремя очками навыков, а также премиум-аккаунт в военно-морском онлайн-экшене World of Warships. Премиум-аккаунт позволяет игрокам быстрее развиваться в игре, обеспечивая дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта.

«Появление специального тарифного плана «Игровой» вызвало большой интерес у фанатов WorldofTanks, потому что помимо надежности и высокой скорости передачи данных он предлагает эксклюзивную военную технику, которая больше недоступна никому. Теперь в тарифе появилось специальное предложение для поклонников военно-морской игры World of Warships. Желаем всем пользователи тарифа «Игровой» новых побед и на суше, и на море», – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина.

«Тариф «Игровой» не только предоставляет выгодные условия при подключении: он дает возможность начинающим игрокам опробовать преимущества премиум-аккаунта и уникальные модели военной техники, — говорит Константин Каменев, глава отдела Business Development на территории СНГ. — «Танкисты» уже успели насладиться тарифным планом, и мы с радостью предоставляем эту возможность и морским командирам».

«Ростелеком» занимает лидирующее положение на российском рынке высокоскоростного доступа в интернет[1], обслуживая более 12,5 млн домохозяйств и предприятий. Предлагая широкую линейку тарифов на «Домашний интернет» для различных стилей потребления, «Ростелеком» также развивает нишевые предложения Одно из таких целевых предложений – тарифный план «Игровой», который стал доступен для подключения в начале 2016 года, и с тех пор пользуется высокой популярностью среди онлайн-игроков.

Узнать подробности о тарифном плане «Игровой», доступных игровых опциях и способах их подключения можно в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте rt.ru и по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.

[1]По данным аналитического агентства «ТМТ Консалтинг» по итогам первого квартала 2017 года.

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