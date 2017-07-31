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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей в медицинском учреждении Владивостока

Расследование уголовного дела продолжается
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц ФКУ Краевая Больница ГУФСИН России по Приморскому краю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ КС РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, вечером с 30 на 31 июня на первом этаже ФКУ Краевая Больница ГУФСИН России по Приморскому краю в помещении для хранения личных вещей спецконтингента произошло возгорание бытовых предметов, в связи с чем произошло задымление помещения, которое распространилось до четвертого этажа больницы. На момент происшествия в плате терапевтического отделения больницы находилось 4 пациента, которые из-за болезни не могли передвигаться без посторонней помощи. В результате чего граждане получили отравление угарным газом и погибли.

В настоящее время устанавливаются лица, на которых возложена обязанность по соблюдению техники пожарной безопасности.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. 

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В настоящее время по данному факту проводится проверка

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