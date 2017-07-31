Более 300 зарядов фейерверка различного калибра озарили ночное небо Владивостока

Залп в честь Дня ВМФ России будет дан с акватории Амурского залива

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Празднования Дня ВМФ во Владивостоке завершились красочным фейерверком, который озарил ночное небо города, сообщает РИА VladNews.

Салют был произведен с акватории Амурского залива. Для этого в акватории залива между парадным строем кораблей Тихоокеанского флота и береговой чертой были поставлены два специальных судна с салютными установками 2А-85 на борту.

Именно с их помощью в ночное небо Владивостока на высоту до 600 метров были запущены специальные осветительные боеприпасы, которые, в зависимости от калибра и заряда, имеют собственные имена - "Данко", "Сувенир", "Алиса", "Татьянин день", "Браслет" и др.

В общей сложности в ночное небо Владивостока было выпущено более 300 зарядов фейерверка различного калибра.