Союз строителей СРО «Дальмонтажстрой» поздравляет с Днем строителя

Исполнительный директор Союза строителей СРО «Дальмонтажстрой» Григорий Винтовкин: « С профессиональным праздником вас, дорогие строители!»

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Уважаемые дальневосточники,

работники и ветераны строительного комплекса,

представители строительной профессии!

Поздравляем Вас с наступающим профессиональным праздником –

Днем строителя!

Благодаря строителям окружающий мир становится радостнее, светлее и добрее, построенные дороги и мосты создают скорость и безопасность, возведенные дома дарят людям комфорт и уют!

Сегодня мы можем наблюдать, как продолжает активно развиваться строительная отрасль в нашем регионе. И в этом большая заслуга строителей, которые, несмотря на трудности, продолжают возводить новые объекты и повышать уровень благосостояние своего края.

Мы живем в красивейшем и замечательном месте, на берегу Тихого океана, рядом с живописной и уникальной Уссурийской тайгой. Уверены, что строители Приморской столицы, нашего края и всего Дальнего Востока смогут выполнить поставленные перед ними крупномасштабные задачи жилищного и промышленного строительства и сделать наши города и села еще прекраснее.

Дорогие строители, желаем вам плодотворной работы!Пусть в вашей благородной деятельности вам всегда сопутствуют успех и процветание! Ваш труд ценится и достойно оплачивается, а в семьях царят, тепло, уют и благополучие! Счастья и любви вам!

С Днем строителя!

Коллектив Союза строителей СРО «Дальмонтажстрой»

Фото: Исполнительный директор Союза строителей СРО «Дальмонтажстрой» Григорий Винтовкин