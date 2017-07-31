Союз строителей СРО «Дальмонтажстрой» поздравляет с Днем строителя

Уважаемые дальневосточники,
работники и ветераны строительного комплекса,
представители строительной профессии!
Поздравляем Вас с наступающим профессиональным праздником –
Днем строителя!
Благодаря строителям окружающий мир становится радостнее, светлее и добрее, построенные дороги и мосты создают скорость и безопасность, возведенные дома дарят людям комфорт и уют!
Сегодня мы можем наблюдать, как продолжает активно развиваться строительная отрасль в нашем регионе. И в этом большая заслуга строителей, которые, несмотря на трудности, продолжают возводить новые объекты и повышать уровень благосостояние своего края.
Мы живем в красивейшем и замечательном месте, на берегу Тихого океана, рядом с живописной и уникальной Уссурийской тайгой. Уверены, что строители Приморской столицы, нашего края и всего Дальнего Востока смогут выполнить поставленные перед ними крупномасштабные задачи жилищного и промышленного строительства и сделать наши города и села еще прекраснее.
Дорогие строители, желаем вам плодотворной работы!Пусть в вашей благородной деятельности вам всегда сопутствуют успех и процветание! Ваш труд ценится и достойно оплачивается, а в семьях царят, тепло, уют и благополучие! Счастья и любви вам!
С Днем строителя!
Коллектив Союза строителей СРО «Дальмонтажстрой»
Фото: Исполнительный директор Союза строителей СРО «Дальмонтажстрой» Григорий Винтовкин