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Строительство

СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» поздравляет с Днем строителя

Генеральный директор Саморегулируемой организации Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» Лидия Вахтангова и директор Дальневосточного отделения СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» Ольга Денисова поздравляют с профессиональным праздником
Фото: erapr.ru Фото: erapr.ru
Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Дорогие проектировщики, строители, коллеги, партнеры, друзья!

От всей души поздравляем Вас с наступающим профессиональным праздником – Днем Строителя!

Созидатели и творцы, вы проектируете и создаете не просто дома, кварталы и улицы, — вы строите наше общее будущее. Именно от вашего труда зависит то, какой будет наша жизнь завтра и через много лет.

От творческого подхода и четкого выполнения проектировщиками и строителями всех расчетов и планов зависит внешний вид зданий и их прочность. Поэтому в любые времена наша специальность будет почетна и востребована!

За каждым воплощаемым в жизнь строительным проектом стоят конкретные люди, которые своим трудом, знаниями и желанием созидать творят мир вокруг себя. От вашего мастерства зависят комфорт жителей Приморского края, Дальнего Востока и всей страны, облик городов, внешний вид городских улиц.

Вашу сегодняшнюю работу на благо Дальневосточного региона и всей России трудно переоценить. Именно вашим трудом создаются дороги, мосты, жилые дома, офисные здания и сотни объектов социального назначения.

Мы желаем Вам интересных проектов, досрочной сдачи объектов, сплоченного коллектива, новаторских идей и смелых решений, воплощения планов и достижения профессиональных успехов!

Пусть в ваших домах и семьях живут мир, счастье, любовь, благополучие и растут красивые дети! Сбываются все надежды и мечты и всегда сопутствуют успех и процветание!

В 2017 году День строителя отмечается 13 августа.

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