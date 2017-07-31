СК: Задымление в медицинском учреждении ГУФСИН произошло в результате короткого замыкания

В настоящее время по данному факту проводится проверка

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 30 июля, в хозяйственных помещениях ФКУ КБ ГУФСИН России по Приморскому краю произошло задымление, в результате чего в лечебно-профилактическом учреждении погибло 4 человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.

На место происшествия незамедлительно прибыли следователи Следственного комитета, противопожарные расчеты МЧС. Проведен осмотр места происшествия.

По предварительным данным, задымление произошло в результате короткого замыкания, четверо осужденных погибли от отравления угарным газом.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.