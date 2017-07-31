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Более 20 тысяч нарушителей попались в камеры фото-видеофиксации в Приморье за минувшую неделю

Возбуждены административные дела
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

За прошедшую неделю по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 22 тысячи 313 дел об административных правонарушениях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Сумма наложенных штрафов составила 13 млн 561 тыс. 500 рублей.

Таким образом, за нарушение скоростного режима возбуждено 20872 дела на сумму 11млн 403 тыс рублей. За несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, запрещающих остановку или стоянку –1433 дела на сумму 2 млн 149 тыс 500 рублей. За остановку или стоянку транспортных средств на пешеходном переходе и на тротуаре - 8 дел на сумму 8000 рублей.

Направлено в Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания 1.424 постановления в отношении собственников транспортных средств, не оплативших своевременно административные штрафы. За неуплату штрафов в установленные законодательством сроки по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ составлено и направлено в суды 84 административных материала.

В настоящее время в Приморском крае работают комплексы фото-видеофиксации, направленные на выявление нарушений скоростного режима и нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. В будущем планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на полосу движения, предназначенную для встречного направления в местах, где это запрещено ПДД.

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