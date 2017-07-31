В Приморье пропал ребенок

Девочка могла отправиться в г. Новокузнецк

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

В Приморье пропала 14-летняя девочка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Сообщается, что Полякова Ксения, 2003 г.р., проживающая в Большом Камне 27.07.2017 г. около 12:00 ч. ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см., на вид 16 лет, среднего телосложения, волос темно-русый до плеч распущенные, кудрявые, глаза серые, брови черные, губы пухлые.

Была одета: камуфлированные штаны как лосины, тапочки на белой толстой подошве, черного цвета с красными розами.

Особые приметы: ниже подбородка справа имеется шрам около 2 см., на животе имеется шрам от аппендицита, на левой руке шрамы от порезов.

Сообщается, что девочка могла отправиться в сторону Новокузнецка на попутном транспорте.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Ксении, просим позвонить по телефонам:

8 (42335) 5 – 36 – 68 или 02– полиция;

8 914 721 22 32– волонтеры;

8 929 422-88-94 - мама;

или написать на почту primpoisk25@gmail.com.