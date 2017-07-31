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Спорт

Фестиваль экстремальных видов спорта прошел в Приморье

Мероприятие объединило более двух тысяч участников со всей России
Фото: Департамент по делам молодежи Приморского края Фото: Департамент по делам молодежи Приморского края
Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

В минувшие выходные на побережье бухты Лазурная прошел пляжный фестиваль экстремальных видов спорта «Prim Games», сообщает РИА VladNews со ссылкой на департамент по делам молодежи Приморского края.

Мероприятие объединило более двух тысяч участников из Приморского края, Сахалинской области, Красноярского края, Москвы и Екатеринбурга. Всего за два дня площадка собрала около десяти тысяч зрителей.

Фестиваль охватил такие направления, как акробатика, slackline, skate, bmx, трикинг, танцы, workout, wakeboard, волейбол, гандбол, рэгби, фрисби. В рамках мероприятия прошли открытые уроки, показательные выступления, соревнования, батлы, игры, живые выступления местных и приглашенных групп и диджеев.

Стоит отметить, что подобное мероприятие в Приморье проходит впервые. По словам организаторов, подобного рода фестивали привлекают внимание молодежи, дают возможность попробовать свои силы в различных видах спорта, понять, чем хочется заниматься профессионально. 

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