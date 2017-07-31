В приморских школах ужесточаются меры безопасности

Домофон установлен еще в одной школе Спасска-Дальнего

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Еще одна школа города Спасск-Дальний Приморского края оснащена особой системой безопасности – ученики и гости заходят сюда по звонку в домофон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Провести такую работу муниципалитетам поручал помощник вице-губернатора Приморья Ильи Ковалева по безопасности Антон Винокуров.

Установить прибор решено в муниципальной средней общеобразовательной школе №4. Как сообщила начальник управления образования города Елена Бондаренко, это уже шестая из девяти школ города, где установлен домофон. Такая система безопасности работает также в 11 из 14 детских садов муниципалитета.

«Кроме того, все школы и детские сады оборудованы тревожными кнопками, в нескольких есть камеры видеонаблюдения. Мы планируем постепенно оснастить домофонами все учреждения образования города, по мере поступления средств – закупается оборудование на средства, полученные школами и садиками за оказание платных услуг», – отметила она.

Директор средней школы №4 Елена Клименко рассказала, как будет работать новый пропускной режим.

«В 7.30 школьный вахтер открывает обе двери школы – парадную, на которой установлен домофон, и запасную. Во время массового захода учеников – перед первым уроком на первом этаже поток людей “фильтруют” дежурный администратор и учителя. В 8.30 – после звонка на урок – двери закрываются, и любой желающий попасть в школу должен будет звонить в домофон. У него обязательно спрашивают документ, удостоверяющий личность, и заносят информацию о посещении в специальный журнал. После уроков учеников выпускают из школы, и двери за ними сразу же закрывают», – сообщила Елена Клименко.

Руководитель учреждения добавила, что родители первоклашек, которые провожают своих детей в первые полгода, заходят в здание школы строго по пропускам.

Помимо этого, в школе работает видеонаблюдение – камеры установлены внутри и снаружи и дают возможность просматривать в режиме «онлайн» и записывать происходящее практически на каждом квадратном метре здания и прилегающей территории.

Отметим, Антон Винокуров предложил установить домофоны во всех школах Приморья. По мнению специалиста, реализация этого проекта позволит исключить нахождение в образовательных учреждениях посторонних лиц.

Такую работу муниципалитеты ведут по мере поступления средств – муниципальных или заработанных школой на оказании платных услуг. Среди «отличников» – Хорольский район Приморья. Во всех школах и детских садах муниципалитета домофоны установлены.