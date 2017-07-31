Фестиваль экстремальных видов спорта прошел в Приморье 12:11, 31 июля Фестиваль экстремальных видов спорта прошел в Приморье (Фото)
Парашютист умер в Приморье в результате падения 11:23, 31 июля Парашютист умер в Приморье в результате падения
В Приморье пропала 18-летняя девушка 11:11, 31 июля В Приморье пропала 18-летняя девушка
Новостная лента
Июль, 31 понедельник
12:22
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
12:22
​Сторонники Игоря Пушкарёва запустили акцию «Было-Стало» в социальных сетях
12:22
Эксперты: Всё идет к полной смене власти в Приморье
12:11
Фестиваль экстремальных видов спорта прошел в Приморье Фото
11:59
Отделение №4 МФЦ Владивостока будет закрыто два дня
11:48
В приморских школах ужесточаются меры безопасности
11:36
В Приморье пересчитали бизнесменов
11:23
Парашютист умер в Приморье в результате падения
11:11
В Приморье пропала 18-летняя девушка
11:00
Салат с опарышами продавали в приморском кафе
10:51
Получателям «дв-гектаров» могут начать выдавать готовые домокомплекты
10:39
День ВМФ во Владивостоке отметили грандиозным парадом Фото
10:27
Вторички в Приморье все так же обгоняют по ценам новостройки
10:20
Накал страстей перед выборами в Думу Владивостка растет
10:05
Во Владивостоке конфискованы опасные деликатесы
09:57
Нелепое ДТП произошло во Владивостоке
09:44
Мужчину с наркотиками задержали в Приморье
09:31
Прокуратура занялась гибелью осужденных во Владивостоке
09:18
Мужчина умер на улице Владивостока Фото
09:06
В Приморье при странных обстоятельствах пропал военнослужащий
08:53
Четверо заключенных погибли во время пожара в лечебном профилактическом учреждении Владивостока
08:44
Один авиарейс задерживается, два – прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени
08:38
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 31 июля Адреса
08:33
Во Владивостоке сегодня тепло, без осадков
08:24
Приморский таксист обворовал молодого клиента
07:03
Гороскоп на 31 июля
06:21
Полиция Владивостока продолжает "охоту" на подпольных предпринимателей
05:12
Военную авиацию РФ душит финансовая петля
04:18
Когда Россия сможет сама себя прокормить?
03:36
Ученые: На экваторе Марса есть подземные воды
02:47
Опасную рыбу выловили в Приморье Фото
01:28
​Coca-Cola во Владивостоке: как это делают? Фото
00:27
ГИБДД разрабатывает новое мобильное приложение
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4172 (111) от 28 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Бисируем стоя
Прошлогодний «Лотос» дополнят «Сихотэ-Алинем»
Раздел резидентского имущества
Уважаемые военные моряки!
Уважаемые моряки и ветераны Тихоокеанского флота!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

В приморских школах ужесточаются меры безопасности

Домофон установлен еще в одной школе Спасска-Дальнего
Фото: АПК Фото: АПК
Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Еще одна школа города Спасск-Дальний Приморского края оснащена особой системой безопасности – ученики и гости заходят сюда по звонку в домофон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Провести такую работу муниципалитетам поручал помощник вице-губернатора Приморья Ильи Ковалева по безопасности Антон Винокуров.

Установить прибор решено в муниципальной средней общеобразовательной школе №4. Как сообщила начальник управления образования города Елена Бондаренко, это уже шестая из девяти школ города, где установлен домофон. Такая система безопасности работает также в 11 из 14 детских садов муниципалитета.

«Кроме того, все школы и детские сады оборудованы тревожными кнопками, в нескольких есть камеры видеонаблюдения. Мы планируем постепенно оснастить домофонами все учреждения образования города, по мере поступления средств – закупается оборудование на средства, полученные школами и садиками за оказание платных услуг», – отметила она.

Директор средней школы №4 Елена Клименко рассказала, как будет работать новый пропускной режим.

«В 7.30 школьный вахтер открывает обе двери школы – парадную, на которой установлен домофон, и запасную. Во время массового захода учеников – перед первым уроком на первом этаже поток людей “фильтруют” дежурный администратор и учителя. В 8.30 – после звонка на урок – двери закрываются, и любой желающий попасть в школу должен будет звонить в домофон. У него обязательно спрашивают документ, удостоверяющий личность, и заносят информацию о посещении в специальный журнал. После уроков учеников выпускают из школы, и двери за ними сразу же закрывают», – сообщила Елена Клименко.

Руководитель учреждения добавила, что родители первоклашек, которые провожают своих детей в первые полгода, заходят в здание школы строго по пропускам.

Помимо этого, в школе работает видеонаблюдение – камеры установлены внутри и снаружи и дают возможность просматривать в режиме «онлайн» и записывать происходящее практически на каждом квадратном метре здания и прилегающей территории.

Отметим, Антон Винокуров предложил установить домофоны во всех школах Приморья. По мнению специалиста, реализация этого проекта позволит исключить нахождение в образовательных учреждениях посторонних лиц.

Такую работу муниципалитеты ведут по мере поступления средств – муниципальных или заработанных школой на оказании платных услуг. Среди «отличников» – Хорольский район Приморья. Во всех школах и детских садах муниципалитета домофоны установлены.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Салат с опарышами продавали в приморском кафе
11:00, 31 июля 2017 Салат с опарышами продавали в приморском кафе

Отведать блюдо успел ребенок

Получателям «дв-гектаров» могут начать выдавать готовые домокомплекты
10:51, 31 июля 2017 Получателям «дв-гектаров» могут начать выдавать готовые домокомплекты

В обмен на порубочные билеты

Вторички в Приморье все так же обгоняют по ценам новостройки
10:27, 31 июля 2017 Вторички в Приморье все так же обгоняют по ценам новостройки

Официальная статистика по итогам II квартала

Один авиарейс задерживается, два – прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени
08:44, 31 июля 2017 Один авиарейс задерживается, два – прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени

Изменения в расписании

Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 31 июля
08:38, 31 июля 2017 Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 31 июля

Плановое отключение

Во Владивостоке сегодня тепло, без осадков
08:33, 31 июля 2017 Во Владивостоке сегодня тепло, без осадков

Температура воздуха в крае +20...+32 °C

Гороскоп на 31 июля
07:03, 31 июля 2017 Гороскоп на 31 июля

Этот день совсем не подходит для самокопания