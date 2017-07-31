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Парашютист умер в Приморье в результате падения

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается
Фото: azbez.com Фото: azbez.com
Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, занимающегося предпринимательской деятельностью без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, с 15 по 29 июля 2017 года обвиняемый организовал на базе отдыха в селе Рязановка полеты на парашютных системах над водной поверхностью в коммерческих целях, привлек к оказанию услуг трех несовершеннолетних, и при этом пренебрег правилами безопасности.

29 июля один из отдыхающих оплатил полет на парашютной системе, после чего был осуществлен выход в море. Из-за отсутствия согласованности действий лиц, привлеченных обвиняемым к подготовке полета, при осуществлении полета отсутствовала фиксация мужчины к страховочному жилету и подвесной системы парашюта, в результате потерпевший упал с высоты 35 метров, ударился о поверхность воды и умер.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. 

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