Маяк Скрыплева: закрытая территория

Фоторепортаж на РИА VladNews

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Группа журналистов и неравнодушных граждан провела уборку на закрытом острове Скрыплёва, где находится один из старейших маяков на Дальнем Востоке, основанный ещё в 1876 году, сообщает РИА VladNews. Маяк Скрыплева работает «в паре» с маяком Басаргина (имеющим зеленый огонь), обозначая красно-зеленые «морские ворота» Владивостока. Красный свет маяка - самый мощный из всех огней маяков Владивостока, и виден на расстоянии 20 миль практически из любой точки Уссурийского залива.

Этот рейд был вторым после полуострова Басаргина, где месяц назад волонтёры уже проводили очистку побережья от мусора. Серия субботников посвящена году Маячной службы России, которой исполнилось в этом году 210 лет.

Уборка состоялась благодаря активной поддержки руководства гидрографической службы Тихоокеанского флота. Всего за полтора часа было собрано более 30 мешков мусора, в основном это пластиковые бутылки, банки, пенопласт и другие отходы жизнедеятельности человека, которые море выбросило на берег. Из необычных находок можно упомянуть иллюминаторы от гражданских судов, огромные канаты, смытые с борта судна, пакеты китайского крахмала и другой судовой мусор.

По словам смотрителя маяка, очень часто люди с катеров выбрасывают отходы прямо в воду, не задумываясь об экологических последствиях. По мере сил и возможности маячник и его семья убираются на острове, но только их усилий недостаточно, поэтому они были очень рады помощи волонтёров.

В «награду» за помощь участников островного субботника ждала познавательная экскурсия по острову и самому маяку.