Маяк Скрыплева: закрытая территория

Группа журналистов и неравнодушных
граждан провела уборку на закрытом острове Скрыплёва, где находится один из старейших маяков на Дальнем
Востоке, основанный ещё в 1876 году, сообщает РИА VladNews. Маяк Скрыплева работает «в паре» с
маяком Басаргина (имеющим зеленый огонь), обозначая красно-зеленые «морские
ворота» Владивостока. Красный свет маяка - самый мощный из всех огней маяков
Владивостока, и виден на расстоянии
Этот рейд был вторым после полуострова Басаргина, где месяц назад волонтёры уже проводили очистку побережья от мусора. Серия субботников посвящена году Маячной службы России, которой исполнилось в этом году 210 лет.
Уборка состоялась благодаря активной поддержки руководства гидрографической службы Тихоокеанского флота. Всего за полтора часа было собрано более 30 мешков мусора, в основном это пластиковые бутылки, банки, пенопласт и другие отходы жизнедеятельности человека, которые море выбросило на берег. Из необычных находок можно упомянуть иллюминаторы от гражданских судов, огромные канаты, смытые с борта судна, пакеты китайского крахмала и другой судовой мусор.
По словам смотрителя маяка, очень часто люди с катеров выбрасывают отходы прямо в воду, не задумываясь об экологических последствиях. По мере сил и возможности маячник и его семья убираются на острове, но только их усилий недостаточно, поэтому они были очень рады помощи волонтёров.
В «награду» за помощь участников островного субботника ждала познавательная экскурсия по острову и самому маяку.