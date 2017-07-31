Родственники просят помощи

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

В Приморье пропала 18-летняя девушка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Сообщается, что 27 июля Семак Эльвира Дмитриевна, 12.02.1999 г.р., утром села в маршрутку в с. Многоудобное Приморского края и уехала в г. Артем. Однако до настоящего времени в до пункта назначения она не добралась.

Приметы: рост 160см, на вид 17-18 лет. Есть шрам от апендицита.

Была одета: в красное платье, джинсовую жилетку, белые тапочки, коричневая сумка, имела при себе паспорт.

Всем, кому что-то известно о местонахождении девушки, необходимо сообщить по телефону: 89084502256