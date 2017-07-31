В Приморье пропала 18-летняя девушка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.
Сообщается, что 27 июля Семак Эльвира Дмитриевна, 12.02.1999 г.р., утром села в маршрутку в с. Многоудобное Приморского края и уехала в г. Артем. Однако до настоящего времени в до пункта назначения она не добралась.
Приметы: рост 160см, на вид 17-18 лет. Есть шрам от апендицита.
Была одета: в красное платье, джинсовую жилетку, белые тапочки, коричневая сумка, имела при себе паспорт.
Всем, кому что-то известно о местонахождении девушки, необходимо сообщить по телефону: 89084502256