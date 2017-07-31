Салат с опарышами продавали в приморском кафе

Отведать блюдо успел ребенок

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Жительница Приморья приобрела в кафе салат, в котором оказались опарыши, сообщает РИА VladNews.

Женщина рассказала, что приобрела салат в одном из кафе в Большом Камне. Придя домой, отведать салат с «сюрпризом» успел ребенок.

После того, как женщина заметила среди овощей опарышей, то отвезла контейнер обратно в кафе, где ей вернули деньги.

- Салаты были отвезены обратно, деньги вернули. А отвращение осталось. Это что должно твориться на кухне, чтобы в еде были опарыши? Моя дочь ела этот салат, - рассказала пострадавшая.