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Получателям «дв-гектаров» могут начать выдавать готовые домокомплекты

В обмен на порубочные билеты
Фото: Виталий Берков, РИА VladNews Фото: Виталий Берков, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) разрабатывает новые меры поддержки получателей "дальневосточных гектаров", в частности, взамен необработанного леса можно будет получить готовый к сборке домокомплект, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Об этом рассказал генеральный директор Агентства Валентин Тимаков.

Рассказывая о ближайших планах работы Агентства по программе «Дальневосточный гектар», Валентин Тимаков подчеркнул, что сотрудники АРЧК переходят на новый этап, когда вся работа по выдаче бесплатных участков полностью переходит к уполномоченным органам в регионах и МФЦ.

"Мы сейчас выпускаем регламент работы для МФЦ. Наш дальнейший акцент с учетом потребности граждан – создание кооперации. Люди хотят объединяться в кооперацию и зарабатывать вместе, люди хотят получить новые населенные пункты и люди требуют новых продуктов".

В разработке АРЧК ДВ находятся три «вспомогательных» продукта, введение которых существенно поможет в освоении земельных участков, организации кооперации и сбыте получаемых на земле продуктов. В первом полугодии они были вынесены на обсуждение с представителями субъектов Дальнего Востока и потенциальных его жителей. Одним из таких продуктов является мера по обмену так называемого порубочного билета на домокомплект.

"Каждый гражданин России, согласно статье 30 Лесного кодекса, имеет право на порубочный билет – приобретение древесины по льготной цене, причем древесина на три цели: строительство дома, ремонт дома и отопление жилища. Люди просят нас создать возможность обмена порубочного билета на готовый домокомплект на 100 квадратных метров, причем дополнительно оплачивать в этой ситуации пришлось бы только сбор дома", — рассказал Валентин Тимаков, добавив, что расчеты АРЧК ДВ подтвердили возможности введения данной меры поддержки.

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