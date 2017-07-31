День ВМФ во Владивостоке отметили грандиозным парадом

В воскресенье во Владивостоке состоялся грандиозный праздник, посвященный Дню ВМФ, сообщает РИА VladNews.
Традиционно в акватории Амурского залива выстроились 13 боевых кораблей для участия в параде. Стоит отметить, что в этом году принимал участие и новый корвет «Совершенный», который пополнил Тихоокеанский флот 20 июля.
Праздничные выступления проходили и на суше: Нептун со своей свитой поздравил моряков с праздником. А также пехотинцы провели показательные выступления.
Весь день на Спортивной набережной для гостей и жителей города проходили праздничные мероприятия.
Завершился праздник во Владивостоке красочным фейерверком.