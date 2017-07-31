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Фоторепортажи

День ВМФ во Владивостоке отметили грандиозным парадом

13 боевых кораблей приняли участие в празднике
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

В воскресенье во Владивостоке состоялся грандиозный праздник, посвященный Дню ВМФ, сообщает РИА VladNews.

Традиционно в акватории Амурского залива выстроились 13 боевых кораблей для участия в параде. Стоит отметить, что в этом году принимал участие и новый корвет «Совершенный», который пополнил Тихоокеанский флот 20 июля.

Праздничные выступления проходили и на суше: Нептун со своей свитой поздравил моряков с праздником. А также пехотинцы провели показательные выступления.

Весь день на Спортивной набережной для гостей и жителей города проходили праздничные мероприятия.

Завершился праздник во Владивостоке красочным фейерверком. 

Автор фоторепортажа: РИА VladNews

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