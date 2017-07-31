Вторички в Приморье все так же обгоняют по ценам новостройки

Официальная статистика по итогам II квартала

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Вторичное жилье в Приморье продолжает обгонять по ценам жилье в новостройках: по итогам II квартала, средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке составила 82 701 рубль, а на первичном - 71 586 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.

Что касается рынка "б/у" жилья, стоимость квадратного метра квартир "низкого качества" здесь даже выше стоимости жилья типового: 81 133 рубля против 79 028 рублей, соответственно. А вот жилье улучшенного качества стоит вполне соразмерно - 85 170 рублей за "квадрат".

Стать счастливым обладателем жилплощади в новостройке в Приморье можно в среднем за 50 344, 73 463 или 93 004 рубля - таковы средние разценки за квадратные метры в квартирах среднего и улучшенного качества, а также в элитном жилье. Распределение цен здесь больше поддается законам логики, нежели на вторичном рынке.