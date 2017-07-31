Во Владивостоке конфискованы опасные деликатесы

Продукция изъята в ходе внеплановой проверки

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Инспекторы Россельхознадзора Приморья пресекли во Владивостоке продажу морепродуктов сомнительного качества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Выставленные на витрине дары моря не имели маркировки и сопроводительных документов.

Сотрудники ведомства провели внеплановую выездную проверку в одном из магазинов приморской столицы. Его владелец выставил на продажу морские деликатесы - варёно-мороженные конечности краба (24,2 кг), креветку гребенчатую (15,93 кг), креветку шримс "медвежонок" (39,2 кг) и другие морепродукты. Большая часть деликатесов не имела маркировки производителя, часть продукции хранилась с истекшим сроком годности.

Возбудили административное дело, бизнесмену грозит штраф на 20 000 рублей.

Продукция изъята из оборота.