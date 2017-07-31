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Мужчину с наркотиками задержали в Приморье

По данному факту было возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

В селе Новоникольск в маршрутном автобусе был задержан 35-летний житель поселка Липовцы, у которого при себе имелись наркотики, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что мужчина хранил при себе наркотические вещества. У задержанного изъят полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения, которое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Экспертиза установила, что представленное на исследование вещество является смесью табака с маслом каннабиса массой свыше 5 граммов, что квалифицируется как крупный размер.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере».

Злоумышленнику грозит лишение свободы до десяти лет.

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