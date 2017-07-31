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Прокуратура занялась гибелью осужденных в СИЗО Владивостока

Возбуждено дело об административном правонарушении
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Прокуратура Приморского края проводит проверку по факту гибели осужденных в специализированном учреждении ГУФСИНа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Как ранее сообщало РИА VladNews, в воскресенье вечером в медицинском учреждении ГУФСИН погибли четверо осужденных , содержащихся в этом лечебно-профилактическом учреждении по медицинским показаниям.

В настоящее время на место происшествия выехал заместитель прокурора края для установления причин произошедшего.

По предварительным данным, в СИЗО произошло возгорание электрической проводки на первом этаже складского помещения. Органы следствия по факту гибели осужденных проводят процессуальную проверку, ход и результаты которой контролируются прокуратурой края.

Известно, что все погибшие находились в одной палате на четвертом этаже, процесс задымления усилился в результате того, что один из пациентов открыл входную дверь палаты.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС, прокуратуры, следственных органов. Результаты проверки поставлены на контроль прокурора края.

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