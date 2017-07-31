Четверо заключенных погибли во время пожара в СИЗО Владивостока

Вечером в воскресенье, 30 июля, в 21.50 в СИЗО Владивостока в хозяйственных постройках произошло возгорание, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Приморскому краю.
На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты. Очаг возгорания был ликвидирован.
Однако в результате сильного задымления погибли 4 человека из числа осужденных.
В настоящее время по данному факту назначена служебная проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как сообщает пресс-службу ГУФСИН по Приморскому краю, для родственников погибших организована «горячая линия»: 8 (423) 232-33-76.