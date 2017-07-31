Во Владивостоке сегодня тепло, без осадков

Температура воздуха в крае +20...+32 °C

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 31 июля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +20...+32 °C.



Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный до сильного . Температура воздуха +20...+22 °C, в пригороде до 25 °C. Температура воды в Амурском заливе +22 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +25...+27 °C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +24...+26 °C.