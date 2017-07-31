Гороскоп на 31 июля 07:03, 31 июля Гороскоп на 31 июля
Опасную рыбу выловили в Приморье 02:47, 31 июля Опасную рыбу выловили в Приморье (Фото)
​Coca-Cola во Владивостоке: как это делают? 01:28, 31 июля ​Coca-Cola во Владивостоке: как это делают? (Фото)
Новостная лента
Июль, 31 понедельник
07:49
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
07:49
​Сторонники Игоря Пушкарёва запустили акцию «Было-Стало» в социальных сетях
07:49
Эксперты: Всё идет к полной смене власти в Приморье
07:03
Гороскоп на 31 июля
06:21
Полиция Владивостока продолжает "охоту" на подпольных предпринимателей
05:12
Военную авиацию РФ душит финансовая петля
04:18
Когда Россия сможет сама себя прокормить?
03:36
Ученые: На экваторе Марса есть подземные воды
02:47
Опасную рыбу выловили в Приморье Фото
01:28
​Coca-Cola во Владивостоке: как это делают? Фото
00:27
ГИБДД разрабатывает новое мобильное приложение
Июль, 30 воскресенье
23:01
Индексация пенсий с 1 августа: последние новости
22:17
Полиция рассказала детям, как выжить в лагере в Приморье
21:16
Во Владивостоке снова активизировались поджигатели
20:02
ГАИ Владивостока: Световозвращающие элементы - аксессуар, способный сохранить жизнь
19:07
На пляже в Приморье нашли человеческий череп
18:12
Нерадивый пешеход едва не спровоцировал массовую аварию на пустой трассе в Приморье Видео
17:42
Во Владивостоке экскаватор упал на припаркованные машины
17:12
Триатлон во Владивостоке: победа над собой Фото
16:48
Японский автомобильный гигант создаст производство двигателей в Приморье
16:12
​Мужчина погиб во время парада кораблей ТОФ во Владивостоке Видео
15:40
Владивосток отмечает День Военно-морского флота России Фото и Видео
15:03
Во Владивосток в понедельник прибывает «Мечта океана»
14:03
Сегодня в небе Владивостока окажутся особенные салюты - «Сувенир», «Алиса» и другие
13:26
В Приморье пресечено нашествие опасных насекомых
13:04
Один из важнейших для Приморья вопросов решится к 1 октября
12:22
Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
12:07
Игорь Пушкарев: С праздником, Владивосток!
12:02
Более 600 бывших соотечественников переехали в Приморье с начала года
11:23
Иллюминация парадного строя кораблей ТОФ во Владивостоке: 10 километров светящегося кабеля Видео
11:01
Полуразрушенный мост уже год пугает приморцев Фото
10:32
Во Владивостоке в День ВМФ гостят военные из трех стран
10:02
В Приморье изменился график работы таможенных постов
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4172 (111) от 28 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Бисируем стоя
Прошлогодний «Лотос» дополнят «Сихотэ-Алинем»
Раздел резидентского имущества
Уважаемые военные моряки!
Уважаемые моряки и ветераны Тихоокеанского флота!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Гороскоп на 31 июля

Этот день совсем не подходит для самокопания
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

В этот день гороскоп совсем не подходит для самокопания, хотя именно к этому звезды и будут вас склонять, сообщает РИА VladNews со ссылкой на 1001Гороскоп. Попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут не лучшим образом отразиться на настроении и самочувствии. Возможны обиды и конфликты, которые впоследствии могут обернуться серьезной трещиной в отношениях. Чтобы не зацикливаться на проблемах и избежать ссор, попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают или хотя бы – не поддаваться на провокации. Хороший рецепт – с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.

В этот день звезды гороскопа предвещают Овну не самый благоприятный день, однако причиной этого будут не столько внешние обстоятельства, сколько он сам. Овен будет склонен раздражаться на все, его способна вывести из себя любая мелочь! Из-за этого возможны конфликты, обиды и недоразумения с окружающими. Чтобы этого избежать, Овну необходимо свести общение к минимуму и заняться чем-нибудь позитивным – например, сходить на фитнес или посмотреть жизнерадостный фильм.

Это тот день, когда с самого утра все может валится у Тельца из рук. Он способен ощутить упадок сил, но худшее, что он может при этом сделать, – это начать подхлестывать себя! Увы, но гороскоп не склоняет Тельца к трудовым (да и вообще любым другим) подвигам, и с этим необходимо смириться. Пытаясь взяться за сложные дела, Телец рискует их провалить. Чтобы день не принес разочарований, Тельцу придется расслабиться и плыть по течению. Пусть он многого не успеет сделать, но зато и не сможет ничему навредить.

Близнецам необходимо быть деликатнее с окружающими, особенно с близкими людьми, хотя звезды гороскопа, увы, не будут их к этому склонять. Их нетерпимость и требовательность могут стать источником конфликтов. Если же взаимные обвинения не входят в завтрашние планы Близнецов, им придется идти на разумные компромиссы. И чтобы никого не обидеть, следовать нехитрому правилу: «Не делай и не говори другим того, чего не желаешь себе».

Звезды гороскопа будут требовать от Рака внимания и заботы по отношению к тем, кто находится с ним рядом. Возможно, речь идет о работе, и от Рака понадобится поделиться своими знаниями и опытом. А может быть, в помощи будет нуждаться друг, и Раку придется выслушать его и поддержать. Может даже возникнуть ситуация, которая поставит Рака перед выбором – помогать ли кому-то деньгами, служебным положением, связями? Звезды гороскопа советуют Раку, если это в его силах, помочь, – сделанное добро обязательно к нему вернется, а мир станет светлее и лучше.

Это день, когда окружающие способны вылить на голову Льва немало критики. Это может проявляться в разной форме – от ласкового подшучивания близких до резкого недовольства начальства. Даже малейшие просчеты Льва будут бросаться в глаза окружающим, ну а если ошибок нет, они их с удовольствием придумают. Чтобы день не принес Льву огорчений, ему стоит отнестись ко всему с долей юмора. Или же последовать совету из анекдота: «Хочешь избавиться от критики? Ничего не говори, ничего не делай и будь никем».

Звезды гороскопа предупреждают Деву о том, что от ее глаз скрыто что-то важное! Возможно, за ее спиной плетется интрига, а она об этом пока даже не подозревает; кто-то незаметно вставляет ей палки в колеса, вредит карьере или распускает слухи за спиной. Чтобы все это не нанесло делам и репутации Девы ущерб, звезды советуют ей держать глаза и уши открытыми для любой информации. А, кроме того, есть смысл посоветоваться с теми, кто знает все обо всех – благо такой полезный человек есть практически в любом коллективе.

Сегодня в Весах проснется бухгалтер! Им будут отлично удаваться любые дела, требующие внимательности, терпения и пунктуальности. Благодаря этим качествам, им не составит труда прочитать в договоре все, что написано мелким шрифтом, или разобрать завалы рабочего стола. Особенно хорошо Весы будут считать деньги: гороскоп на этот день благоприятен для вложений, инвестиций, планирования домашнего бюджета и разумных трат. Покупки, сделанные сегодня, способны радовать Весы долгие годы, так что звезды советуют им выбраться на шопинг.

Во всех делах на первом месте у Скорпиона будет стоять свое «Я»! Гороскоп на этот день наделяет его огромными запасами уверенности в себе, склоняя к эгоцентризму. Из-за этого Скорпион будет склонен принимать решения единолично, не прислушиваясь к мнению других, зато будьте уверены: эти решения будут продиктованы его заботой о том, как лучше. Правда, у окружающих самоуверенное поведение Скорпиона в этот день вряд ли найдет понимание, так что при всех его благих намерениях не исключены конфликты и противодействие со стороны.

Звезды гороскопа советуют Стрельцу уделить особое внимание близким людям. Даже если у него много работы, стоит вырваться из-под гнета дел, чтобы побыть вместе с теми, кто ему дорог. Возможно, Стрелец уже давно не разговаривал с близким человеком по душам, а может, между ними накопились взаимные претензии и обиды? Для того чтобы все исправить, Стрельцу не обязательно выяснять отношения. Прогулка по парку, поход в кафе или в кино, совместное приготовление ужина – самые простые дела, сделанные вместе, вернут в его сердце мир и покой. А что в жизни может быть важнее?

Гороскоп Козерога не предполагает избытка реалистичности – Козерог способен поверить в чудеса! Вполне возможно, что какие-то события, которым он станет свидетелем, не будут укладываться в материалистические представления о мире. Возможно, Козерог испытает чувство дежавю или на его глазах произойдет удивительное событие, совпадение или явление. А может быть, между Козерогом и симпатичным Некто пробежит любовная искра. Почему бы и нет? Ведь любовь – это тоже чудо, которое наука пока не смогла объяснить.

Это день, когда успех Водолею принесут только простые, консервативные пути. Если он отважится на смелый эксперимент или понадеется на экспромт, то пожалеет. Впрочем, гороскоп и не склоняет Водолея к творческим решениям, побуждая действовать только наверняка. Журавлям в небе Водолей предпочтет надежную синицу в руке, и результат не заставит себя ждать: консервативный подход поможет ему не только в делах, но и в общении, и в личной жизни.

В этот день звезды гороскопа то и дело будут склонять Рыб давать окружающим советы, причем советы эти будут весьма дельными! Рыбы будут это делать просто так, по велению души, когда их никто не просит. Ну а если уж к ним обратятся за помощью, то они сумеют отлично (не только словом, но и делом) эту помощь оказать. Единственное «но»: тем, кого они облагодетельствуют, надо приготовиться к активной критике с их стороны. Рыбы безжалостно укажут на все их ошибки и недочеты.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Ученые: На экваторе Марса есть подземные воды
03:36, 31 июля 2017 Ученые: На экваторе Марса есть подземные воды

Последние новости о изучении Красной планеты

​Coca-Cola во Владивостоке: как это делают?
01:28, 31 июля 2017 ​Coca-Cola во Владивостоке: как это делают?

Фоторепортаж РИА VladNews

ГИБДД разрабатывает новое мобильное приложение
00:27, 31 июля 2017 ГИБДД разрабатывает новое мобильное приложение

Оно поможет зарегистрировать дорожно-транспортное происшествие

Полиция рассказала детям, как выжить в лагере в Приморье
22:17, 30 июля 2017 Полиция рассказала детям, как выжить в лагере в Приморье

Поучительная встреча произошла в лагерях Партизанского района

ГАИ Владивостока: Световозвращающие элементы - аксессуар, способный сохранить жизнь
20:02, 30 июля 2017 ГАИ Владивостока: Световозвращающие элементы - аксессуар, способный сохранить жизнь

Ведомство призывает пешеходов не пренебрегать собственной безопасностью

Владивосток отмечает День Военно-морского флота России
15:40, 30 июля 2017 Владивосток отмечает День Военно-морского флота России

Тысячи горожан вышли на улицы приморской столицы

Во Владивосток в понедельник прибывает «Мечта океана»
15:03, 30 июля 2017 Во Владивосток в понедельник прибывает «Мечта океана»

Одно из известных круизных судов мира ошвартуется у причала в 10 утра