Ученые: На экваторе Марса есть подземные воды

Последние новости о изучении Красной планеты

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

В настоящее время исследователи космоса сосредоточены на поиске воды на Марсе. Уверены склоняются к версии, что она находится в зоне экватора Красной планеты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Согласно последним исследованиям, в зоне экватора Марса в скором времени удастся обнаружить воду. Планетологи утверждают, что наибольшее количество жидкости сосредоточено в пределах полюсов Красной планеты, а также в ее атмосфере.

Еще два года назад научные сотрудники американского аэрокосмического агентства NASA сообщили, что нашли воду на Марсе. Ученые выяснили, что в далеком прошлом на Красной планете было огромное количество рек и водоемов, однако из-за неблагоприятного климата все они высохли, оставив после себя лишь следы соли на скалах.

В настоящее время у исследователей есть новые версии. Тщательное изучение атмосферы небесного тела помогло специалистам установить, что она очень разряжена, а массы планеты недостаточно для образования рек или водоемов. В связи с этим эксперты в последнее время и сосредоточились свои силы на поиске воды именно под марсианской почвой. Они убеждены, что поиск воды именно в экваториальной зоне увенчается успехом.