Опасную рыбу выловили в Приморье 02:47, 31 июля Опасную рыбу выловили в Приморье (Фото)
​Coca-Cola во Владивостоке: как это делают? 01:28, 31 июля ​Coca-Cola во Владивостоке: как это делают? (Фото)
На пляже в Приморье нашли человеческий череп 19:07, 30 июля На пляже в Приморье нашли человеческий череп
Новостная лента
Июль, 31 понедельник
04:46
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
04:46
​Сторонники Игоря Пушкарёва запустили акцию «Было-Стало» в социальных сетях
04:46
Эксперты: Всё идет к полной смене власти в Приморье
04:18
Когда Россия сможет сама себя прокормить?
03:36
Ученые: На экваторе Марса есть подземные воды
02:47
Опасную рыбу выловили в Приморье Фото
01:28
​Coca-Cola во Владивостоке: как это делают? Фото
00:27
ГИБДД разрабатывает новое мобильное приложение
Июль, 30 воскресенье
23:01
Индексация пенсий с 1 августа: последние новости
22:17
Полиция рассказала детям, как выжить в лагере в Приморье
21:16
Во Владивостоке снова активизировались поджигатели
20:02
ГАИ Владивостока: Световозвращающие элементы - аксессуар, способный сохранить жизнь
19:07
На пляже в Приморье нашли человеческий череп
18:12
Нерадивый пешеход едва не спровоцировал массовую аварию на пустой трассе в Приморье Видео
17:42
Во Владивостоке экскаватор упал на припаркованные машины
17:12
Триатлон во Владивостоке: победа над собой Фото
16:48
Японский автомобильный гигант создаст производство двигателей в Приморье
16:12
​Мужчина погиб во время парада кораблей ТОФ во Владивостоке Видео
15:40
Владивосток отмечает День Военно-морского флота России Фото и Видео
15:03
Во Владивосток в понедельник прибывает «Мечта океана»
14:03
Сегодня в небе Владивостока окажутся особенные салюты - «Сувенир», «Алиса» и другие
13:26
В Приморье пресечено нашествие опасных насекомых
13:04
Один из важнейших для Приморья вопросов решится к 1 октября
12:22
Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
12:07
Игорь Пушкарев: С праздником, Владивосток!
12:02
Более 600 бывших соотечественников переехали в Приморье с начала года
11:23
Иллюминация парадного строя кораблей ТОФ во Владивостоке: 10 километров светящегося кабеля Видео
11:01
Полуразрушенный мост уже год пугает приморцев Фото
10:32
Во Владивостоке в День ВМФ гостят военные из трех стран
10:02
В Приморье изменился график работы таможенных постов
09:40
Погоду в Приморье определяет гребень антициклона
08:01
Гороскоп на 30 июля
06:30
Приморцы устроили незабываемый отдых в Ливадии Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4172 (111) от 28 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Бисируем стоя
Прошлогодний «Лотос» дополнят «Сихотэ-Алинем»
Раздел резидентского имущества
Уважаемые военные моряки!
Уважаемые моряки и ветераны Тихоокеанского флота!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Ученые: На экваторе Марса есть подземные воды

Последние новости о изучении Красной планеты
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

В настоящее время исследователи космоса сосредоточены на поиске воды на Марсе. Уверены склоняются к версии, что она находится в зоне экватора Красной планеты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Согласно последним исследованиям, в зоне экватора Марса в скором времени удастся обнаружить воду. Планетологи утверждают, что наибольшее количество жидкости сосредоточено в пределах полюсов Красной планеты, а также в ее атмосфере. 

Еще два года назад научные сотрудники американского аэрокосмического агентства NASA сообщили, что нашли воду на Марсе. Ученые выяснили, что в далеком прошлом на Красной планете было огромное количество рек и водоемов, однако из-за неблагоприятного климата все они высохли, оставив после себя лишь следы соли на скалах. 

В настоящее время у исследователей есть новые версии. Тщательное изучение атмосферы небесного тела помогло специалистам установить, что она очень разряжена, а массы планеты недостаточно для образования рек или водоемов. В связи с этим эксперты в последнее время и сосредоточились свои силы на поиске воды именно под марсианской почвой. Они убеждены, что поиск воды именно в экваториальной зоне увенчается успехом.

comments powered by Disqus
Похожие новости
​Coca-Cola во Владивостоке: как это делают?
01:28, 31 июля 2017 ​Coca-Cola во Владивостоке: как это делают?

Фоторепортаж РИА VladNews

ГИБДД разрабатывает новое мобильное приложение
00:27, 31 июля 2017 ГИБДД разрабатывает новое мобильное приложение

Оно поможет зарегистрировать дорожно-транспортное происшествие

Полиция рассказала детям, как выжить в лагере в Приморье
22:17, 30 июля 2017 Полиция рассказала детям, как выжить в лагере в Приморье

Поучительная встреча произошла в лагерях Партизанского района

ГАИ Владивостока: Световозвращающие элементы - аксессуар, способный сохранить жизнь
20:02, 30 июля 2017 ГАИ Владивостока: Световозвращающие элементы - аксессуар, способный сохранить жизнь

Ведомство призывает пешеходов не пренебрегать собственной безопасностью

Владивосток отмечает День Военно-морского флота России
15:40, 30 июля 2017 Владивосток отмечает День Военно-морского флота России

Тысячи горожан вышли на улицы приморской столицы

Во Владивосток в понедельник прибывает «Мечта океана»
15:03, 30 июля 2017 Во Владивосток в понедельник прибывает «Мечта океана»

Одно из известных круизных судов мира ошвартуется у причала в 10 утра

Сегодня в небе Владивостока окажутся особенные салюты - «Сувенир», «Алиса» и другие
14:03, 30 июля 2017 Сегодня в небе Владивостока окажутся особенные салюты - «Сувенир», «Алиса» и другие

Залп в честь Дня ВМФ России будет дан с акватории Амурского залива