ГИБДД разрабатывает новое мобильное приложение

Оно поможет зарегистрировать дорожно-транспортное происшествие

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Зарегистрировать дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в ближайшее время будет возможно при помощи мобильного приложения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

"Сегодня разрабатываются программные продукты, которые позволят при помощи смартфона и программ зафиксировать происшествие, отправить в страховую компанию и получить все выплаты", - сказал Черников.

Он также отметил, что Госавтоинспекция совместно со страховыми компаниями разрабатывает алгоритм, который позволит исключить мошенничество при оформлении ДТП по "Европротоколу".