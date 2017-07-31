Приморский таксист обворовал молодого клиента

Поездка на такси окончилась печально

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела полиции по городу Уссурийску Приморского края поступило заявление 18-летнего местного жителя о хищении мобильного телефона. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 10 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

В ходе проведения доследственной проверки установлено, что в дневное время, молодой человек вызвал такси одной из фирм города. При себе у него находился смартфон.

Приехав в пункт назначения, потерпевший расплатился с водителем и ушел, однако вскоре заметил отсутствие телефона, позвонил диспетчеру такси, но установить местонахождение телефона не удалось.

В результате полицейские задержали 40-летнего водителя такси услугами которого воспользовался потерпевший. В отделе полиции задержанный дал признательные показания.

Телефон изъят у похитителя и возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.