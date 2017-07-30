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Индексация пенсий с 1 августа: последние новости

Повышение ждет работающих пенсионеров - но оно будет ниже уровня инфляции
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 30 июля , РИА Vladnews.

1 августа правительство РФ обещает повысить пенсию работающим пенсионерам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Следует отметить, что прибавка к пенсиям работающих пенсионеров не будет большой. Как отмечают в правительстве, пока еще государство попросту не располагает ресурсами для того, чтобы провести индексацию пенсий этой категории пенсионеров по уровню инфляции. 

Корректировку произведет Пенсионный фонд России. Особенностью перерасчета станет его беззаявительный характер. А это значит, что обращаться куда-либо пенсионеру для того чтобы его пенсию пересчитали, не потребуется.  Повышение коснется только тех пенсионеров, которые работали в течение 2016 года и получали официальную зарплату, а отчисления с этой зарплаты шли в ПФР. Максимальная добавка к пенсии составит 235,74 рубля. В ПФР отмечают, что в августе прибавку к пенсиям получат 12,9 миллиона пенсионеров. 

Касательно того, когда вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам, сказать сложно. Но ранее сразу два комитета Госдумы рекомендовали правительству вернуть приостановленную до 2019 года ежегодную индексацию пенсий работающим пенсионерам.

В правительстве же заявляют, что вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам можно будет обсуждать после улучшения экономической ситуации в стране. Пока же, отмечают власти, в первую очередь правительство обещает проводить ежегодно индексацию пенсий тех пенсионеров, для которых пенсия – единственный источник доходов. 

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