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Полиция рассказала детям, как выжить в лагере в Приморье

Поучительная встреча произошла в лагерях Партизанского района
Фото: УМВД Приморского края Фото: УМВД Приморского края
Владивосток, воскресенье, 30 июля , РИА Vladnews.

С целью профилактики правонарушений и преступлений инспекторы по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России Партизанский (Приморский край) встретились с ребятами, находящимися в детских лагерях отдыха, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. Полицейские напомнили подросткам о правилах личной безопасности при посещении водоемов и других мест, являющихся источниками повышенной опасности, сохранности личного имущества, и о том, как вести себя в экстренной ситуации.

Старший инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Алена Комаревцева в игровой форме провела занятие для самых маленьких, научила детей громко звать на помощь и следить друг за другом, чтобы не потеряться.

Такие мероприятия вызывают большой интерес у детей всех возрастов. Беседа проходила в форме диалога, что позволило ребятам задавать интересующие их вопросы и получать исчерпывающие ответы.

Как отметили организаторы акции, профилактические встречи очень важны для подрастающего поколения. Мало того, детям нужно объяснять, что жизненно необходимо неукоснительно соблюдать все правила и меры предосторожности, также необходимо наглядно демонстрировать им последствия несоблюдения таких правил. Не менее важно объяснить подросткам и детям помладше их личную ответственность за собственную жизнь и здоровье, дать им возможность понять, что во время летних каникул не стоит пренебрегать мерами предосторожности и проанализировать собственное поведение, чтобы не допускать возникновения ситуаций, угрожающих их жизни и здоровью.

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