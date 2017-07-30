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Во Владивостоке снова активизировались поджигатели

В приморской столице выдалась на редкость "огненная ночь"
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, воскресенье, 30 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке активизировались поджигатели, сообщает РИА VladNews. Так, в ночь с 29 на 30 июля около полуночи было совершено два поджога на улице Чкалова: в районе дома №30 под гараж набросали хлам мусора и подожгли. Спустя менее часа неизвестные подпалили покрышку на четвертом этаже 12-этажного жилого дома по адресу Чкалова, 20. Едкий дым распространился на верхние этажи здания. Благодаря своевременному приезду пожарных, очаг был потушен, жертв удалось избежать. В целом, жители Второй Речки заметили, что в районе улиц Чапаева, Чкалова, Енисейская, Кирова орудуют поджигатели. 

А на улице Адмирала Юмашева в районе остановки "Роддом" сгорел автомобиль Renault Logan. "Мы в 10 часов вечера как раз проезжали мимо, стояла машина нормальная, но возле нее терлись двое мальчишек, лет по 15. Буквально через полчаса проезжаем, а она уже выгорела дотла... Скорее всего эти самые малолетки и подожгли его..." - написал очевидец в комментарии в соцсети.

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