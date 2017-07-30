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ГАИ Владивостока: Световозвращающие элементы - аксессуар, способный сохранить жизнь

Ведомство призывает пешеходов не пренебрегать собственной безопасностью
Фото: ГИБДД Владивостока Фото: ГИБДД Владивостока
Владивосток, воскресенье, 30 июля , РИА Vladnews.

Владивостокская Госавтоинспекция продемонстрировала воспитанникам лагеря школы № 43 световозвращающие ленты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД рассказали ребятам о главной функции элементов – это отражение света в темное время суток, которое способно предотвратить аварию. Особое внимание полицейские уделили правильному использованию световозвращателей.

Сотрудники полиции советуют использовать сразу несколько световозвращающих элементов различных форм и размеров, которые можно прикрепить на верхнюю одежду, сумки, рюкзаки, коляски, велосипеды. Пешеходы в таком одеянии видны на расстоянии до 350 метров.

ГИБДД Владивостока призывает пешеходов быть крайне осторожными вблизи проезжей части и всегда соблюдать правила дорожного движения, а также использовать световозвращающие элементы на одежде, чтобы стать заметнее для водителей.

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