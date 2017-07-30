Нерадивый пешеход едва не спровоцировал массовую аварию на пустой трассе в Приморье

Мужчина побежал за покупками, не глядя по сторонам - и поплатился своим здоровьем

Владивосток, воскресенье, 30 июля , РИА Vladnews.

Приморец создал аварийную ситуацию на трассе в Приморском крае: на повороте на Раздольное со стороны Уссурийска мужчина так торопился совершить какие-то покупки у придорожных торговцев, что попал под колеса легкового авто, сообщает РИА VladNews. Водитель автомобиля попытался избежать наезда, выехав на встречку - но все же задел пешехода по касательной. При этом едва не произошло лобовое столкновение с другим авто - но спасла реакция второго водителя. Второй водитель едва не въехал в припаркованный на обочине третий автомобиль.. Таким образом, "по счастливому стечению обстоятельств" в аварии пострадал только один человек.

Видео инцидента можно посмотреть здесь.