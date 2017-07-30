Во Владивостоке экскаватор упал на припаркованные машины

Аварийная ситуация произошла около дома №16 по улице Сабанеева

Владивосток, воскресенье, 30 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошло ЧП на одной из строек: возле дома №16 по улице Сабанеева перевернулся экскаватор, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС-Контроль. При падении массивный спецтранспорт повредил несколько припаркованных легковых автомобилей. О пострадавших в ходе инцидента не сообщается - однако известно, что очевидцы вызвали на место аварии "скорую помощь".