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Общество

Владивосток отмечает День Военно-морского флота России

Тысячи горожан вышли на улицы приморской столицы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 30 июля , РИА Vladnews.

Тысячи жителей и гостей Владивостока вышли на улицы приморской столицы, чтобы отметить День Военно-морского флота России - праздник, который имеет непосредственное отношение к Владивостоку как Городу Воинской славы, базе Тихоокеанского флота и родине многих российских военных моряков, сообщает корреспондент РИА VladNews. Центр города наводнен горожанами и иностранными туристами, одно из самых популярных мест среди граждан - Спортивная набережная, откуда люди наблюдают за масштабным представлением, которое устроили военные корабли:


Автор фоторепортажа: РИА VladNews

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