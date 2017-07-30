Тысячи жителей и гостей Владивостока вышли на улицы приморской столицы, чтобы отметить День Военно-морского флота России - праздник, который имеет непосредственное отношение к Владивостоку как Городу Воинской славы, базе Тихоокеанского флота и родине многих российских военных моряков, сообщает корреспондент РИА VladNews. Центр города наводнен горожанами и иностранными туристами, одно из самых популярных мест среди граждан - Спортивная набережная, откуда люди наблюдают за масштабным представлением, которое устроили военные корабли:
Владивосток отмечает День Военно-морского флота России
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