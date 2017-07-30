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Игорь Пушкарев: «С праздником, Владивосток!»

Временно отстраненный глава города поздравил военных моряков с Днем ВМФ
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, воскресенье, 30 июля , РИА Vladnews.

Временно отстранённый от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев прокомментировал последнее заседание думы города четвёртого созыва, которое состоялось 27 июля, сообщает РИА VladNews.

На своей странице в социальной сети Игорь Пушкарев написал: 

"От всей души поздравляю военнослужащих Владивостока и Приморского края с Днём Военно-Морского Флота. Во все времена моряки считались образцом выправки и сноровки, примером мужества, героизма и бесстрашия, эталоном настоящего мужчины. Вы охраняете морские рубежи нашей Родины и привыкли встречать трудности лицом к лицу. Желаю вам крепкого здоровья, любви и понимания в семье, хорошего настроения каждый день. Отметьте свой праздник достойно, в кругу близких людей и товарищей. Успехов вам на службе и в любой сфере вашей жизни!

Отдельного уважения заслуживают и семьи военных моряков. Вы являетесь надёжным тылом для ваших мужчин и именно о вас они думают в самый тяжёлый час службы. Оставайтесь такими же преданными, любящими, понимающими, ведь именно вы придаёте сил своим мужьям.

С праздником, Владивосток!"

Напомним, Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 1 сентября. Андрею Пушкарёву также был продлён домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

#свободупушкареву

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