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Во Владивосток в понедельник прибывает «Мечта океана»

Одно из известных круизных судов мира ошвартуется у причала в 10 утра
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 30 июля , РИА Vladnews.

Завтра, в понедельник, 31 июля, во Владивосток прибывает одно из известных круизных судов мира - трансокеанский лайнер «Ocean Dream», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Он ошвартуется у причала морского вокзала в 10 часов утра.

Это – десятый в нынешнем году заход во Владивосток теплохода с иностранными туристами на борту. Первым, напомним, был в мае лайнер «Costa Victoria», который осуществляет круизы по маршруту Южная Корея – Владивосток – Япония и чаще всех других судов посещает наш город.

Во Владивостоке находящихся на борту «Ocean Dream» почти полторы тысячи туристов из разных стран мира ждет насыщенная экскурсионная программа, частью которой станет знакомство с уникальными мостами, кампусом Дальневосточного федерального университета, фортами Владивостокской морской крепости и другими историческими и современными объектами. Покинет наш город лайнер вечером этого же дня, 31 июля, в 23 часа.

А следующий заход во Владивосток океанского круизного судна ожидается в субботу, 19 августа, это будет уже знакомая горожанам «Costa NeoRomantica».

Напомним, что эксклюзивным агентом всех этих суперлайнеров во Владивостоке является ООО «ЭРМА».

Справка. Круизный лайнер «Ocean Dream» построен на верфях Дании в 1982 году. В 1998 и в 2007 годах судно прошло реконструкцию и модернизацию. Его длина – 205 метров, ширина – 29 метров, крейсерская скорость – 21 морской узел.

На 11 палубах с восемью лифтами «Ocean Dream» находятся 514 комфортабельных кают, среди них – 12 роскошных Suite с балконами. В них могут размещаться 1 350 пассажиров, их обслуживают 550 членов команды лайнера.

На судне множество развлечений самого высокого уровня, несколько ресторанов с изысканной кухней, бассейны, джакузи, солярии на открытых палубах, фитнес-центры, театр, казино, кинозал, библиотека, магазины.

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