И.о. главы Владивостока Константин Межонов поздравил военных моряков 14:34, 30 июля И.о. главы Владивостока Константин Межонов поздравил военных моряков
Сегодня в небе Владивостока окажутся особенные салюты - «Сувенир», «Алиса» и другие 14:03, 30 июля Сегодня в небе Владивостока окажутся особенные салюты - «Сувенир», «Алиса» и другие
Игорь Пушкарев: С праздником, Владивосток! 12:07, 30 июля Игорь Пушкарев: С праздником, Владивосток!
Новостная лента
Июль, 30 воскресенье
15:09
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
15:09
​Сторонники Игоря Пушкарёва запустили акцию «Было-Стало» в социальных сетях
15:09
Эксперты: Всё идет к полной смене власти в Приморье
15:03
Во Владивосток в понедельник прибывает «Мечта океана»
14:03
Сегодня в небе Владивостока окажутся особенные салюты - «Сувенир», «Алиса» и другие
13:26
В Приморье пресечено нашествие опасных насекомых
13:04
Один из важнейших для Приморья вопросов решится к 1 октября
12:22
Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
12:07
Игорь Пушкарев: С праздником, Владивосток!
12:02
Более 600 бывших соотечественников переехали в Приморье с начала года
11:23
Иллюминация парадного строя кораблей ТОФ во Владивостоке: 10 километров светящегося кабеля Видео
11:01
Полуразрушенный мост уже год пугает приморцев Фото
10:32
Во Владивостоке в День ВМФ гостят военные из трех стран
10:02
В Приморье изменился график работы таможенных постов
09:40
Погоду в Приморье определяет гребень антициклона
08:01
Гороскоп на 30 июля
06:30
Приморцы устроили незабываемый отдых в Ливадии Видео
04:05
Стало известно, где обитает больше всего медуз Эксклюзив
02:10
Изменился график работы пунктов пропуска на российско-китайской границе
00:39
Лайнер Ocean Dream в первый раз в этом году зайдет в Приморье
Июль, 29 суббота
23:20
Владивосток посетил правнук потомственного почетного гражданина России
22:07
Во Владивостоке отпраздновали Крещение Руси Фото
21:33
Фестиваль им. Владимира Высоцкого «Парус» завершился ярким гала-концертом во Владивостоке Фото
20:21
Несовершеннолетний мотоциклист пострадал в ДТП в Приморье Фото
19:14
Движение и парковку автомобилей во Владивостоке ограничат Адреса
18:22
Пожарные потушили жилой дом в посёлке Хрустальный
17:37
Владивостокцы оккупировали пляжи Фото
17:19
Туманная и облачная погода ожидается во Владивостоке в начале недели
16:44
Обездвиженного мужчину нашли на улице во Владивостоке Видео
16:22
Девочка-подросток из Приморья доставлена в больницу с алкогольным отравлением
15:50
Двое детей найдены в Приморье Фото
15:22
За сутки в Приморье потушили четыре пожара
14:43
В Приморье разыскивают девочку
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4172 (111) от 28 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Бисируем стоя
Прошлогодний «Лотос» дополнят «Сихотэ-Алинем»
Раздел резидентского имущества
Уважаемые военные моряки!
Уважаемые моряки и ветераны Тихоокеанского флота!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Актуальный комментарий

И.о. главы Владивостока Константин Межонов поздравил военных моряков

30 июля Россия отмечает День своего Военно-морского флота
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 30 июля , РИА Vladnews.

30 июля Россия отмечает День своего Военно-морского флота, сообщает РИА VladNews. С праздником военных моряков поздравил исполняющий обязанности главы города Владивосток Константин Межонов:

"Уважаемые военные моряки! Дорогие ветераны Тихоокеанского флота! Жители Владивостока – Города воинской славы! От всей души поздравляю вас с наступающим Днем Военно-морского флота! Этот праздник имеет особое значение для каждого из нас. Ведь именно военными моряками 157 лет назад был основан Владивосток - форпост России на Тихом океане.

Славная история нашего военного флота бережно сохраняется и в названиях улиц Владивостока: адмиралов Кузнецова, Юмашева, Фокина, Спиридонова, Горшкова, Героев-тихоокеанцев. Военные моряки пользуются у нас особым уважением, ими по праву гордится наш город.

Сегодня моряки-тихоокеанцы хранят верность лучшим традициям российского флота, гордо несут Андреевский флаг в акваториях и портах мирового океана. Личный состав Краснознаменного Тихоокеанского флота постоянно совершенствует боевое мастерство, с честью выполняя задачи по защите стратегических интересов нашей страны.

От берегов Владивостока военные корабли уходят на задания. Мы всегда ждем их из дальних походов, с почетом и радостью встречаем на родине. На счету моряков Тихоокеанского флота - сотни спасательных операций, официальные и дружеские визиты во многие страны мира, а также уникальные гидрографические исследования.

Желаю морякам-тихоокеанцам новых успехов в совершенствовании боевой выучки, воинского профессионализма.

С праздником – Днем Военно-морского Флота России!"

Исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов

comments powered by Disqus
Похожие новости
Пётр Ханас - о новом раскладе политических сил Приморья
17:08, 28 июля 2017 Пётр Ханас - о новом раскладе политических сил Приморья

Середина лета стала для Владивостока и всего края некой точкой отсчета

Эксперты: Всё идет к полной смене власти в Приморье
13:59, 27 июля 2017 Эксперты: Всё идет к полной смене власти в Приморье

Силовики в очередной раз перетрясли окружение губернатора

Эксперт: Губернатор Приморья не способен сформировать эффективную команду
11:46, 27 июля 2017 Эксперт: Губернатор Приморья не способен сформировать эффективную команду

Взаимодействия с силовиками у властей региона нет, а пресс-служба постоянно в растерянности

Политолог: Нужно проверить механизм работы властей в Приморье
11:24, 27 июля 2017 Политолог: Нужно проверить механизм работы властей в Приморье

Павел Наливайко - об аресте главы Уссурийска Евгения Коржа

Пресс-служба администрации Уссурийска отказывается комментировать задержание главы
11:12, 27 июля 2017 Пресс-служба администрации Уссурийска отказывается комментировать задержание главы

Официально информация так и не подтверждена

Валерий Гергиев: «Второй фестиваль важнее первого!»
19:11, 26 июля 2017 Валерий Гергиев: «Второй фестиваль важнее первого!»

Во Владивостоке состоялось выступление симфонического оркестра Мариинского театра

Политолог: Арест вице-губернатора Приморья - мощный удар по позициям Миклушевского
16:52, 26 июля 2017 Политолог: Арест вице-губернатора Приморья - мощный удар по позициям Миклушевского

Есть риск, что Вишнякова уволят по "сценарию Ежова"