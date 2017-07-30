И.о. главы Владивостока Константин Межонов поздравил военных моряков

30 июля Россия отмечает День своего Военно-морского флота

Владивосток, воскресенье, 30 июля , РИА Vladnews.

30 июля Россия отмечает День своего Военно-морского флота, сообщает РИА VladNews. С праздником военных моряков поздравил исполняющий обязанности главы города Владивосток Константин Межонов:

"Уважаемые военные моряки! Дорогие ветераны Тихоокеанского флота! Жители Владивостока – Города воинской славы! От всей души поздравляю вас с наступающим Днем Военно-морского флота! Этот праздник имеет особое значение для каждого из нас. Ведь именно военными моряками 157 лет назад был основан Владивосток - форпост России на Тихом океане.

Славная история нашего военного флота бережно сохраняется и в названиях улиц Владивостока: адмиралов Кузнецова, Юмашева, Фокина, Спиридонова, Горшкова, Героев-тихоокеанцев. Военные моряки пользуются у нас особым уважением, ими по праву гордится наш город.

Сегодня моряки-тихоокеанцы хранят верность лучшим традициям российского флота, гордо несут Андреевский флаг в акваториях и портах мирового океана. Личный состав Краснознаменного Тихоокеанского флота постоянно совершенствует боевое мастерство, с честью выполняя задачи по защите стратегических интересов нашей страны.

От берегов Владивостока военные корабли уходят на задания. Мы всегда ждем их из дальних походов, с почетом и радостью встречаем на родине. На счету моряков Тихоокеанского флота - сотни спасательных операций, официальные и дружеские визиты во многие страны мира, а также уникальные гидрографические исследования.

Желаю морякам-тихоокеанцам новых успехов в совершенствовании боевой выучки, воинского профессионализма.

С праздником – Днем Военно-морского Флота России!"

Исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов