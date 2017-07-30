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В Приморье пресечено нашествие опасных насекомых

Почти полтонны китайских слив завернули обратно на границе
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 30 июля , РИА Vladnews.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Приморскому краю  пресекли попытку ввоза в РФ заражённых опасными насекомыми фруктов. Почти полтонны слив вернули обратно в КНР, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

На российско-китайской границе специалисты Пограничного фитосанитарного контрольного поста остановили для проверки грузовой автомобиль, следующий из города Суйфуньхэ (КНР) в посёлок Пограничный (РФ). В кузове перевозились тонны овощей и фруктов, в том числе партия слив (466 килограммов). Отобранные образцы стражи порядка отправили в лабораторию.

Проведенные Приморским филиалом ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора лабораторные исследования показали, что китайские сливы заражены карантинным насекомым - восточной плодожоркой.

После проведения экспертизы государственный инспектор Уссурийского отдела по фитосанитарному надзору на основании федерального закона "О карантине растений" выписал предписание о возврате партии слив в КНР.

По информации специалистов фитосанитарного контроля, в 2017 году это уже третий случай обнаружения в сельскохозяйственной продукции из Китая карантинного вредителя - восточной плодожорки.

Отметим, восточная плодожорка несет огромную угрозу плодовым деревьям, эти вредители способны полностью уничтожить урожай. Восточные плодожорки опасны своей высокой плодовитостью и способностью быстро распространяться.

В Европе этот вид повреждает до 90 % плодов и побегов персика, а в некоторых провинциях Китая этот вредитель может уничтожать до 50 % урожая груш.

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