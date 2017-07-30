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Один из важнейших для Приморья вопросов решится к 1 октября

Сейчас многие россияне не могут получить землю в регионе из-за проблем с охотугодьями
Фото: Виталий Берков, РИА VladNews Фото: Виталий Берков, РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 30 июля , РИА Vladnews.

Точные границы охотугодий станут известны 1 октября, когда в дальневосточных субъектах будут приняты региональные законодательные акты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Об этом заявил заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Денис Кузин.

На днях Совет Федерации одобрил поправки в закон о «дальневосточном гектаре», которые позволят расширить территории для участия в программе. Какие и когда станут доступны для жителей страны, пояснил замглавы Агентства Денис Кузин.

«В частности расширение зон «нельзя» коснулось трех типов земель – это территории которые были закрыты Роснедрами, земли территории охотугодий и лесного фонда, а именно некоторые категории защитных лесов. Последние можно будет использовать в строгом соответствии с лесным кодексом, на таких условиях участки подойдут для того же пчеловодства или рекреационных целей. Уменьшатся и территории Роснедров, только в Приморье будет открыта почти половина ранее закрытых земель – 230 тысяч гектаров», - отметил он.

Что касается одной из самых ожидаемых поправок – земель охотугодий, этот вопрос будет окончательно решен к 1 октября, добавил заместитель генерального директора АРЧК ДВ.

«Мы постарались найти компромисс между получателями дальневосточных гектаров и охотниками. Нельзя нанести ущерб территориям воспроизводства животного мира, охотники должны будут представить документы, обосновывающие границы таких территорий. На основании которых регионы утвердят предельные границы охотугодий и закрепят их в региональных законодательных актах до 1 октября. Но большая часть территорий будет открыта. Во-первых, потому что из территорий охотугодий будут исключены населенные пункты, а большинство граждан, рассмотрение заявок которых на сегодняшний день приостановлено, брали земельные участки вблизи таких зон», - подчеркнул Денис Кузин.

Напомним, 25 июля Совет Федерации РФ утвердил пакет поправок к закону о «дальневосточном гектаре», подготовленный Минвостокразвития России. По результатам рассмотрения закон принят единогласно и передан на подпись Президенту России Владимиру Путину. Законом расширяются территории предоставления земли за счет сокращения так называемых зон «нельзя», куда входят земли охотничьих угодий и земель Лесного фонда, а также уточняются правила корректировки границ участка и порядка обеспечения прохода и проезда к ним.

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