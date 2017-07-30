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Общество

Более 600 бывших соотечественников переехали в Приморье с начала года

Всего в этом году регион планирует принять более 1,5 тысяч новых жителей
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, воскресенье, 30 июля , РИА Vladnews.

За первое полугодие Приморский край принял 635 соотечественников по подпрограмме переселения. На реализацию государственной программы в этом году предусмотрено почти шесть миллионов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

По информации департамента труда и социального развития края, за шесть месяцев участниками государственной программы содействия переселению соотечественников из-за рубежа стали 378 человек и 257 членов их семей. В том числе из Украины в Приморье прибыли 204 соотечественника.

Отмечается, что всего в этом году Приморье планирует принять более 1,5 тысячи переселенцев из числа бывших соотечественников. В качестве территорий вселения чаще всего граждане выбирают Артем, Находку, Уссурийск, Партизанский, Надеждинский, Октябрьский и Михайловский районы.

Для быстрой социальной адаптации переселенцам помогают в решении вопросов жилищного обустройства, профессионального обучения, получения полисов добровольного медицинского страхования, нострификации дипломов.

Как отмечает директор департамента Лилия Лаврентьева, важно заинтересовать не только соотечественников, но и работодателей, готовых принять граждан на работу. По словам руководителя ведомства, привлекая переселенцев, регион получает возможность увеличить количество квалифицированных специалистов, развивать экономику, частично стабилизировать демографическую ситуацию.

Напомним, всего за годы реализации подпрограммы переселения в Приморский край переехало более 12 тысяч переселенцев. Это, к примеру, численность населения Ольгинского муниципального района. Причем, 8,7 тысяч из них (а это 70%) приехали в Приморье за последние три года.

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